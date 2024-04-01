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        Antalya'da CHP'li Böcek başkan seçildi; CHP 15, AK Parti 3, DP 1 ilçe kazandı

        ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden CHP'li Muhiddin Böcek seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 03:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:20
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        Antalya'da CHP'li Böcek başkan seçildi; CHP 15, AK Parti 3, DP 1 ilçe kazandı
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        ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden CHP’li Muhiddin Böcek seçildi. 15 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, 1 ilçede DP belediye başkanlığı kazandı.

        Antalya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, oyların yüzde 48,60'ını alan mevcut başkan CHP'li Muhittin Böcek seçildi. 19 ilçedeki belediye başkanlıklarında ise CHP 15, AK Parti 3, DP 1 belediye başkanlığı kazandı.

        Alanya'da CHP'li Osman Tarık Özçelik, Gazipaşa'da CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, Finike'de CHP'li Mustafa Geyikçi, Manavgat'ta CHP'li Niyazi Nefi Kara, Serik'te CHP'li Kadir Kumbul, Akseki'de CHP'li İlkay Akca, Aksu'da CHP'li İsa Yıldırım, Kepez'de CHP'li Mesut Kocagöz, Muratpaşa'da CHP'li Ümit Uysal, Konyaaltı'nda CHP'li Cem Kotan, Kemer'de CHP'li Necati Topaloğlu, Kaş'ta CHP'li Erol Demirhan, Demre'de CHP'li Fahri Duran, Elmalı'da CHP'li Halil Öztürk, Korkuteli'de CHP'li Saniye Caran, Döşemealtı'nda AK Parti'li Bekir Kıvrım, İbradı'da AK Partili Hatice Sekmen, Gündoğmuş'ta AK Partili Ali Gülen, Kumluca'da DP'li Mesut Avcıoğlu seçimin galibi oldu.

        MUHİTTİN BÖCEK

        Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 18 Nisan 1999'da yapılan seçimlerde Anavatan Partisi'nden, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde ise CHP'den Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009'da ve 30 Mart 2014 seçiminde CHP'den tekrar belediye başkanı seçilerek 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye Başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Böcek, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) başkanlığında bulundu. 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP'den tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Muhittin Böcek, 1 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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