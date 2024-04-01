Muhittin Böcek, Antalya, büyükşehir olduktan sonra iki dönem üst üste başkan seçilen ilk isim oldu

ANTALYA, Büyükşehir Belediye statüsüne geçtikten sonra iki dönem üst üste başkanlığı kazanan ilk isim olan CHP'li Muhittin Böcek, “Herkesin belediye başkanı olarak bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağız. Büyükşehir belediyesine 2 dönem başkan olarak rekor kırdıran sizlere teşekkür ederim. Aldığımız oylar bizi hiçbir zaman şımartmadı" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin adayı Muhittin Böcek oldu. Konyaaltı Belediyesi'nde 4 dönem belediye başkanlığı yapan Böcek, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başkanlığı AK Parti'nin adayı ve dönemin belediye başkanı Menderes Türel'den almıştı. Böcek, Antalya tarihinde Konyaaltı Belediyesi dönemi de dahil edildiğinde en uzun dönem belediye başkanlığı yapan isim oldu. Antalya'nın 1993 yılında il belediyesi statüsünden büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından kentte iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapan tek isim CHP'li Böcek oldu.

CHP Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, seçim sonuçlarını alana kurulan ekranda yakından takip etti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla kutlama yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, il binasına partiye ait üzerinde seçim döneminde kullandığı slogan olan 'Herkesin Başkanı' yazılı otobüsle geldi. Kalabalık 'Muhittin Başkan' sloganları atarak Böcek'e destek verdi. Vatandaşa seçim sürecinde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Başkan Böcek, “Bugün 14 ilçe belediye başkanı arkadaşımla herkesin başkanı olarak herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte herkesin belediye başkanı olarak bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağız" dedi.

Böcek, konuşmasında vatandaşlara sakin ve dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Seçimi kazanmada büyük destek aldığını da belirten Başkan Böcek, rekor kırdıklarını belirterek şöyle konuştu: “AK Parti’lilerin ve ülkücülerin desteğiyle bizi buraya getiren herkese teşekkür ederim. 5 yıl önce demiştim, çalmadan, düşüncesinden dolayı ayırmadan 19 ilçeye hizmet edeceğimi söylemiştim. Altyapıları, sosyal yardımları yaptık derken bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalıştık. 4 dönem üst üste Konyaaltı Belediye başkanı olduktan sonra büyükşehir belediyesine 2 dönem başkan olarak rekor kırdıran sizlere teşekkür ederim. Azimle, gururla 4 yıl daha vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. İşimiz gücümüz Antalya. Aldığımız oylar bizi hiçbir zaman şımartmadı. Yüzde 60'ların üzerinde Konyaaltı'nda seçim kazandığımızda da bizi vatandaşımıza daha çok bağlamıştır."