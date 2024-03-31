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        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası tamamlandı

        Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 22:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 22:06
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        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası tamamlandı
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        Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 108 sporcu katıldığı organizasyon, finallerle sona erdi.

        Kupanın son gününde yer aleti finalinde milli sporcu Adem Asil, 14.400 puanla altın madalya elde etti.

        Milli sporcu İbrahim Çolak da halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazandı. Aynı kategoride Adem Asil ise 14.600 puanla ikinci sırayı aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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