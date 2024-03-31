Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası tamamlandı

Milli sporcu İbrahim Çolak da halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazandı. Aynı kategoride Adem Asil ise 14.600 puanla ikinci sırayı aldı.

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

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