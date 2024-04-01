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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara hitap etti:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'nin adayı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:47
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara hitap etti:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'nin adayı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz." dedi.

        Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Karaalioğlu Parkı'nda bulunan belediye hizmet binası önünde toplanan partililer, sevinç gösterisi yaptı.

        Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Böcek, kendisine seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti.

        Antalya'da herkesin başkanı olduğunu belirten Böcek, şunları dile getirdi:

        "Herkesin başkanı olmaktan bir an bile ayrılmayacağım. Biz, herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi inancıyla, görüşüyle, düşüncesiyle ötekileştirmedik, ayrıştırmadık. Bundan sonra da sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, kimseyi ötekileştirmeden, üzmeden, bütün vatandaşların mutluluğu ve huzuru için, Antalya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz."

        Antalya'da demokrasinin kazandığını vurgulayan Böcek, kendilerini bugüne kadar yalnız bırakmayan hemşehrileriyle yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Böcek, ayrıca iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'ni yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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