Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara hitap etti:

Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan CHP'nin adayı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz." dedi.

Kentte sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından Karaalioğlu Parkı'nda bulunan belediye hizmet binası önünde toplanan partililer, sevinç gösterisi yaptı.

Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden Böcek, kendisine seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti.

Antalya'da herkesin başkanı olduğunu belirten Böcek, şunları dile getirdi:

"Herkesin başkanı olmaktan bir an bile ayrılmayacağım. Biz, herkesi Antalyalı olarak kabul ettik. Kimseyi inancıyla, görüşüyle, düşüncesiyle ötekileştirmedik, ayrıştırmadık. Bundan sonra da sosyal yardımlarımızı en yüksekten vermeye, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, kimseyi ötekileştirmeden, üzmeden, bütün vatandaşların mutluluğu ve huzuru için, Antalya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Yerelden kalkınmayla ilgili bütün projelerimizi, seçim meydanlarımızda ne söylediysek tek tek hayata geçireceğiz."