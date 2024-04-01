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        Antalya'da otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:17
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        Antalya'da otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil tamir servisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Şafak Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi'nde servisin eksi ikinci katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Öğle yemeği arasına giden servis çalışanları dumanları görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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