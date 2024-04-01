Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.
İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
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