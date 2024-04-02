Alanya'da motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İ.K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selim Büyük, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada yaralanan Büyük, İ.K. ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konaklı Mahallesinde E.A.(19) idaresindeki 07 BMA 994 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K'ye (26) çarptı.

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