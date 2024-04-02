Hayvanat bahçesinde yeni yavru sevinci

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda lemur, kanguru, tavşan, keçi ve koyun başta olmak üzere çeşitli türlerde yeni yavrular dünyaya geldi.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla 1400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bahar mevsimiyle birlikte farklı türde yeni yavrular dünyaya gözünü açtı. Yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Doğal Yaşam Parkında kış döneminden sonra bahar mevsiminin de habercisi olan doğumlar başladı. Halka kuyruklu lemurlarda üç yavru dünyaya geldi. Lemurlar dünyaya getirdikleri yavrularını karınlarında taşıyarak, gezdiriyor. Kanguru ailesinden de yeni doğum sevinci yaşanan hayvanat bahçesinde, yavrular anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Özellikle güneşli havalarda yavrular başını keseden çıkartıyor. Alman Alaca tavşanı ve Yeni Zelanda tavşanları ile Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubu ile Kamerun ve Merinos koyun türlerinde de yeni yavrular ailelerine katıldı.