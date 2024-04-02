AESOB Başkanı Dere'den "bayram alışverişi" uyarısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EASOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapacak vatandaşlara merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarıda bulunarak, mahalle esnafından alışveriş yapılmasını önerdi.

Dere, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda piyasadan beklentinin büyük olduğunu, bayram tatilinin de 9 gün olması ve havanın ısınmaya başlamasıyla sektörde hareketlilik beklendiğini ifade etti.

Esnafın bu bayramdan oldukça umutlu olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:

"Bayram alışverişleriyle piyasanın canlanmasını dört gözle bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız da şimdiden bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bakkaldan, büfecisine, kuruyemişçisinden, pastacısına, şekerciden tatlıcıya, kasaptan manava, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, şoförden, otelcisine, pansiyoncusuna tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız müşterisini bekliyor. Bayramda ailesini ve sevdiklerini ziyaret edecek olan, tatil veya memlekete gitme planları yapan vatandaşlarımız alışverişlerini esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak hem ekonomiye katkı koyacak hem de esnaflarımızın yüzünün gülmesine vesile olacaktır."