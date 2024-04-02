Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde gökyüzüne onlarca mavi balon bırakıldı

Antalya'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne onlarca mavi balon bırakıldı.

Baro binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, geçtiğimiz kasım ayında kurulan Engelli Hakları Kurulu'nun kısa sürece çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Geçen hafta "Down Sendromu Farkındalık Günü"nde de bir etkinlik yaptıklarını aktaran Geçilmez, "Bugün de mavi balonları havaya uçurarak farkındalık yaratmak için etkinlik planladık." dedi.