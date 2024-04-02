Antalya'da 2 köpek 57 oğlağı telef etti

Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı incelemenin ardından köpekler, Manavgat Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, oğlakların, komşunun Rottweiler cinsi 2 köpeği tarafından telef edildiği tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde, telle çevrili ağıldaki 57 oğlağın telef edildiği şikayeti üzerine bölgeye gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.