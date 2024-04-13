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        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı (2)

        DİREKHEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞAFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:20
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        Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı (2)
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        DİREKHEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞ

        AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti. Memiş, şu anda kuvvetli rüzgarın yer yer çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Memiş, hava kararana kadar operasyonu tamamlamayı düşündüklerini söyledi. Okay Memiş, kurtarma çalışmalarına 7 helikopter, 87 araç ve 435 personelin katıldığını, AFAD başkanlık ve il müdürlüklerinden destek olarak 77 personelin intikal ettirildiğini kaydetti. Okay Memiş, hastanelerde tedaviye alınan yaralı 7 kişinin durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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