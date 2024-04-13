Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı (2)
DİREKHEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞAFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti.
DİREKHEYELAN NEDENİYLE KIRILMIŞ
AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti. Memiş, şu anda kuvvetli rüzgarın yer yer çalışmaları zorlaştırdığını belirtti. Memiş, hava kararana kadar operasyonu tamamlamayı düşündüklerini söyledi. Okay Memiş, kurtarma çalışmalarına 7 helikopter, 87 araç ve 435 personelin katıldığını, AFAD başkanlık ve il müdürlüklerinden destek olarak 77 personelin intikal ettirildiğini kaydetti. Okay Memiş, hastanelerde tedaviye alınan yaralı 7 kişinin durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.
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