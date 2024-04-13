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        Kooperatif başkanının 'istilacı' tekne isyanı: İşleyişimiz durmak üzere

        TÜRKİYE'nin en büyük balıkçı barınaklarından Antalya Balıkçı Barınağı'nda 'istilacı' tekneler nedeniyle yer bulamayan balıkçılar, çözüm bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:50
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        Kooperatif başkanının 'istilacı' tekne isyanı: İşleyişimiz durmak üzere
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        TÜRKİYE'nin en büyük balıkçı barınaklarından Antalya Balıkçı Barınağı'nda 'istilacı' tekneler nedeniyle yer bulamayan balıkçılar, çözüm bekliyor. Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, “İşin son noktasındayız, işleyişimiz durmak üzere. Yer bulamayan tekne sahipleri sürekli araya birilerini koyup arattırıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

        Antalya Balıkçı Barınağı, 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri. Antalya-Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açılan barınağa teknelerini bağlayan 150'den fazla balıkçı, denize açılarak avlanıyor. Bazı balıkçılar kışlık bakımları yapmak, özellikle fırtınalı havalarda zarar görmesini engellemek için teknesini karaya çıkarıyor. 'Kışlama' denilen bu işlem için tekne sahiplerinin başı bugünlerde işgalci teknelerle dertte. Birçoğu icralık, bir kısmı da sahipsiz şekilde karaya terk edilen 50 tekne büyük alan kapladığı için kışlama yapmak isteyenlerin tekneleri karaya çıkamıyor. Şikayetlerden sonuç alamayan tekne sahipleri, terk edilen teknelerin sahiplerine de ulaşamıyor.

        'İYİ NİYETİMİZ SUİSTİMAL EDİLİYOR'

        Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, barınakta yer kalmadığı için sürekli balıkçılarla karşı karşıya geldiklerini söyledi. Talas, "Barınağımıza gelen tekne sahipleri, teknelerinin arıza yaptığını, batmak üzere olduğunu söyleyerek, bize sığınıyor. İyi niyetimiz suistimal ediliyor. 3 günlüğüne sığınan tekneler sonradan çıkmıyor" dedi.

        Cemal Talas, şu an 100 kadar teknenin yer açılmasını beklediğini belirterek, "İstilacı tekneler nedeniyle boş yer yok. İcralık, terk edilmiş tekneler var. İşin son noktasındayız, işleyişimiz durmak üzere. Yer bulamayan tekne sahipleri sürekli araya birilerini koyup arattırıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Telefonlara bakmamaya başladım" diye konuştu. Talas, mendirekte bir proje olduğunu ve küçük teknelerin bağlanacağı bir alan oluşturulacağını dile getirerek, “Eğer o proje hızlı bir şekilde hayata geçerse biraz daha rahatlarız" ifadesini kullandı.

        Balıkçı Mert Çankaya ise, büyük teknelerin istilacı tekneleri nedeniyle yer bulamadığını söyleyerek, “İstilacı teknelerden dolayı balıkçı teknelerimiz mağdur. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz" dedi. Bir başka tekne sahibi Mesut Bakışlı da “Zaman zaman balıktan gelince yer bulamadığımız oluyor. Öyle bekliyoruz, gelip götürsünler de biz de yer bulalım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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