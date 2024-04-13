Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı (8)
MAHSURKALANLARIN TAMAMI KURTARILDIAntalya'da dün saat 17.
MAHSURKALANLARIN TAMAMI KURTARILDI
Antalya'da dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 22,5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.
'FELAKET GİBİYDİ'
Büyük korku yaşayan Serap Gül, “Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, “Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı personeli, helikopterden inen kazazedelerin ellerini bir an olsun bırakmadı. Büyük korku yaşadığı gözlenen bir kadın ise uzun süre gözyaşı döktü.
Diğer yandan kabinde mahsur kalan turistler, fotoğraf makineleri ile kendilerini kurtaran helikopterin fotoğraflarını çekti.
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