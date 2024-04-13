Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 155'i kurtarıldı (7)

BAŞKANBÖCEK: 13 VATANDAŞIMIZ KALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasında mahsur kalanların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, "Dün talihsiz bir kaza yaşadık. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımız yaralandı. 21 kabinde, 155 vatandaşımızı kurtardık. Şu an 3 kabinde 13 vatandaşımızı da az sonra kurtaracağız. Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Antalya Valiliğimiz, AFAD kurum kuruluşlarımız az sonra bu vatandaşlarımızı da kurtaracağız. İnşallah böylesi bir afet bir daha yaşanmaz" dedi.

Olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Teleferik sisteminde gerekli bakım ve onarımların yaptırılıp yaptırılmadığı soruları sorulmuştur. İşletmeci şirket ANET'in bakım ve onarım ile ilgili yaptığı sözleşmeler incelendi. Yıllık, aylık ve haftalık periyodik bakımların yapıldığı ve takip edildiği tespit edildi. 2017 yılında açılan tesisin o yıldan bu yana bakımını aynı şirket yapıyor. Bu şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lisans alarak bu işlemi yapmaktadır. Bakanlığın teleferik ve asansörlerle ilgili yeni bir mevzuat yapması gerekiyor" diye konuştu.

Teleferikten 20'nci saatin sonunda kurtarılan ve helikopterle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen Ayşe Hatice Polat (58), helikopterden inip önce yeri öptü, daha sonra yakınlarına sarılıp uzun süre ağladı. Sedyeyle ambulansa götürülen ve burada ilk sağlık kontrolü yapılan Polat, ardından gözlem altında tutulmak için bir odaya alındı. Teleferikten kurtarılanlar uzun süre yakınlarına ve çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.

Ekiplerle birlikte bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dün geceden itibaren ekiplerimizle müdahaleye başladık. Arkadaşlarımız zor arazi şartlarında çalıştılar. Arama kurtarma personelimiz görevlerini yerine getirdi. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

'ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜK'

20'nci saatin sonunda çocuklarıyla helikopterle kurtarılan Berna Kama, "Ölümün kıyısından döndük. Gerçekten çok korktuk. Gece hiç uyumadan çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Olay yaşandığı anda ben fotoğraf çekiyordum. Yerde hepimiz birbirimizin üstünde beşik gibi sallandık. Uçuruma uçacağımızı düşünüyorduk. Kabinde 9 kişiydik, hepsi akrabamızdı. Psikolojik olarak çok kötü durumdayız" diye konuştu.

Diğer yandan, Antalya-Kemer kara yolunda park eden yüzlerce araç sürücüsünün kurtarma operasyonlarını cep telefonlarıyla görüntülediği, bazılarının ise dürbünle izlediği görüldü.