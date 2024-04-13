Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 8 gün sonra hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 gün önce kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 gün önce kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.
İncekum Mahallesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Uymaz (32) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ortaya çıktı. Görüntüde, kavşaktan karşı yola geçmeye çalışan motosikletle, otomobilin çarpışması yer alıyor.
E.D. (23) idaresindeki 07 NCC 66 plakalı otomobil, 4 Nisan'da Mehmet Uymaz'ın kullandığı 07 BFA 137 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Ağır yaralanan Uymaz hastaneye kaldırılmış, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.