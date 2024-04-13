Alanya'da drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza kesildi

Jandarma ekiplerince ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücüye 58 bin 616 lira cezası kesildi, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.

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