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        Alanya'da drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, otomobille drift attığı dönel kavşakta jandarmayı fark edip kaçan sürücü Tunahan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:30
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        Alanya'da drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, otomobille drift attığı dönel kavşakta jandarmayı fark edip kaçan sürücü Tunahan Ç., takiple yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan tavırlarda bulunan ve 1.21 promil alkollü halde araç kullandığı belirlenen sürücüye, 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tunahan Ç., dönel kavşakta 07 BHZ 048 plakalı otomobille drift attı. Bu sırada caddede seyir halindeki jandarma ekibi, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark etti. Sürücünün otomobille kaçması üzerine jandarma ekibi 'dur' ihtarında bulundu. Tunahan Ç., kısa süren takibin ardından yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan davranışlarda bulunan sürücü, hakaret ve tehdit de etti. Ekiplerin kontrolünde, Tunahan Ç.'nin 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Görevi başındaki memura mukavemet', 'Dur ikazına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el koyuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi. İfadesi alınan Tunahan Ç., serbest bırakıldı. Tunahan Ç.'nin drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kavşaktan birkaç kez döndüğü ve drift attığı anlarda, jandarma ekiplerinin de caddede olduğu yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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