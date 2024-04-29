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        2 aylık evli çift, motosiklet kazasında yaralandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletin yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptığı kazada sürücü Umut Ötgüne (21) ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne (20) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:45
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        2 aylık evli çift, motosiklet kazasında yaralandı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletin yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptığı kazada sürücü Umut Ötgüne (21) ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne (20) yaralandı.

        Karadayı Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Umut Ötgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Umut Ötgüne, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 ay önce evlenen çiftten Umut Ötgüne'nin, Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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