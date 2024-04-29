Düden Çayı yine köpüklendi

ANTALYA'nındoğa harikalarından, 2 şelalesi olan Düden Çayı'nda, önceki yıllarda yaşanan köpüklenme yeniden ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, numune aldı.

Düden Çayı, Antalya'da 2 büyük karstik su kaynağı Kırkgöz ve Pınarbaşı ile beslenip, Bıyıklı Düden'i içinde kaybolup, yer altında 14 kilometre devam edip, Varsak Düdeni'nde ortaya çıkıyor. Çay, buradan tekrar yer altına girip, 15 metreden dökülen Yukarı Düden Şelalesi'nin de olduğu alandan yüzeye geliyor. Kepez ve Muratpaşa ilçeleri üzerinden devam eden çay, Karpuzkaldıran bölgesinde 40 metre yükseklikteki Aşağı Düden Şelalesi ile Akdeniz'e dökülüyor.

2021'nin Ocak ayında Düden Çayı'nın Yukarı Düden Şelalesi bölgesinde kötü koku ve köpüklenme yaşandı, binlerce balık öldü. İncelemede, çaya kimyasal atık karıştığı belirlendi. Düden Çayı'nda 1 yıl sonra yine kötü koku ve bulanıklık görüldü. Bu süreçte 22 işletmeye 5 milyon 511 bin 284 TL idari para cezası kesildi. Bu sene de benzer köpüklenme yaşandı. Çay ve şelalenin denize döküldüğü alanda, yoğun köpüklenme oluştu. Yukarı Düden Şelalesi'nden başlayan köpüklenmenin denizin döküldüğü alanda sürdüğü görüldü.

'BU KEZ KÖTÜ KOKU YOK, KÖPÜKLENME VAR'