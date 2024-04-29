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        Finike'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:44
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        Finike'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        M.D'nin kullandığı 07 TZ 858 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Çobanoğlu iradesindeki 07 AJU 958 plakalı motosiklet Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

        Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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