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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın hayatını kaybetti

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mine Elmacıoğlu (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:46
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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mine Elmacıoğlu (55) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Seki Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan serada çalışan Mine Elmacıoğlu’na, yolun karşısına geçmek istediği sırada S.B. (42) idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Mine Elmacıoğlu yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığını kontrolde Mine Elmacıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri şeritle bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Mine Elmacıoğlu’nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Mine Elmacıoğlu’na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.

        SÜRÜCÜ 1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.B.’nin yapılan kontrolünde 1,99 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca ‘tehdit’, ‘suç üstlenme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından da sabıkası bulunduğu belirlenen S.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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