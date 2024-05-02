Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı; kaza öncesi su savaşı yapıyorlarmış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist 16 kişi yaralandı. Araçlardakilerin kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alanya'da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya'nın (60) kullandığı 34 BSC 990 plakalı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSS 865 plakalı safari aracı çarpıştı. Araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.