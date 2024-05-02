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        Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı; kaza öncesi su savaşı yapıyorlarmış

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:40
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        Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı; kaza öncesi su savaşı yapıyorlarmış
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 13'ü turist 16 kişi yaralandı. Araçlardakilerin kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Manavgat'a bağlı Oymapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alanya'da faaliyet gösteren bir firmaya ait Özcan Akkaya'nın (60) kullandığı 34 BSC 990 plakalı üstü açık safari aracıyla aynı firmaya ait Ferhat Arslan'ın (45) kullandığı 34 BSS 865 plakalı safari aracı çarpıştı. Araçlardan biri yolun sağ tarafında bulunan beton direğe çarparak yan yattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kazada her iki araçtaki Ferhat Arslan, Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Luley Bulorky (53), Tina Taylor (61), Kacper Marcın (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelına Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52), İrlandalı turist Julia Marie (53) yaralandı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Luley Bulorky'nin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Savcılık tarafından kazayla inceleme başlatıldı. Diğer yandan iki safari aracındakilerin, kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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