KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Antalya Valiliğini ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valiliğine ziyarette bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya Valiliğine ziyarette bulundu.
15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'na (EFYOR) katılmak üzere Antalya'ya gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, valiliğe ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak valilik şeref defterini imzalayan Töre'ye, Vali Hulusi Şahin ziyaret anısına plaket takdim etti.
Töre'yi, Antalya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Şahin, KKTC ile Türkiye arasında gönül ve ülkü birliği olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, yavru vatanın her zaman yanında olacağını belirtti.
Ziyarette, Antalya'nın turizmdeki başarılarının KKTC'ye de yansıtılması ve turizm başta olmak üzere, tarım ve sanayi gibi diğer iş kollarında da işbirliğinin daha ileri aşamalara taşınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
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