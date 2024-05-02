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        Antalya'da 27. Hasyurt Tarım Fuarı 8 Mayıs'ta başlayacak

        Antalya'nın Finike ilçesinde 27'ncisi düzenlenecek, Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, 8 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:12
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        Antalya'da 27. Hasyurt Tarım Fuarı 8 Mayıs'ta başlayacak
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        Antalya'nın Finike ilçesinde 27'ncisi düzenlenecek, Türkiye'nin ilk tarım fuarı olarak nitelendirilen Hasyurt Tarım Fuarı, 8 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye hizmet binasındaki basın toplantısında, 7 yıl aranın ardından 2022'de yeniden organize edilen fuarın, "eski yerinde, yeni yüzüyle" sloganıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Fuarın bu yıl 8-10 Mayıs'ta yapılacağını belirten Böcek, kentin 19 ilçesinde planlı ve sürdürülebilir tarım için üreticilerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Bu nedenle fuarı önemsediklerini vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

        "Fuarın yapılacağı Finike ilçemizin yanı sıra Batı Antalya kuşağında yılda yaklaşık 2,5 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Batı Antalya özellikle kış aylarında tüm Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılanmasında önemli bir paya sahiptir. Örtü altında, bahçe ve açık alanda yıl boyunca üretim yapılmaktadır. Ülkemizin örtü altı tarımının yaklaşık yarısını gerçekleştiren Antalya'mız, bitkisel üretim değeriyle birinci sırada yer almaktadır. 217 bin 326 kayıtlı çiftçimizle Antalya'mız, Türkiye'nin gıda deposu ve tarımının başkentidir."

        Böcek, fuarda ziyaretçilerin yeni ürün ve hizmetleri tanıyacaklarını, yeni ticari birliktelikler kurarak ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

        Geçen yıl Hasyurt Tarım Fuarı'nda 87 firmanın yer aldığını ve 24 bin 352 ziyaretçi katıldığını hatırlatan Böcek, "Bu yıl ise 100 civarında firmanın katılımı ile 50 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Organize edeceğimiz bu büyük tarım buluşmasında sektörün tüm paydaşlarının yerlerini almalarını bekliyor, tüm üreticilerimizi ve misafirlerimizi fuarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

        Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise 1992'de okul bahçesinde naylon çadırlar altında başlayan fuarın 6 bin 500 metrekare alana yayılan uluslararası bir organizasyon haline geldiğini söyledi.

        - Tarımsal üretimin gelişmesinde rol oynuyor

        Bu yıl fuarın geniş katılımla yapılacağını belirten Geyikçi, sektöre emek veren herkesi bir araya getirmeyi amaçladıkları etkinliğin her geçen yıl bu amaca daha da iyi ulaştığını vurguladı.

        Geyikçi, en önemli amaçlarından birinin de Finike portakalının hak ettiği karşılığı bulması olduğunu anlattı.

        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da fuarların tarımsal üretimin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

        Organizasyonda yenilikçi uygulamaların, teknolojik gelişmelerin ve en son tarımsal metotların tanıtılacağına işaret eden Çandır, fuar kapsamında çeşitli programlar, eğitim panelleri ve ödüllü bilgi yarışmalarının yapılacağını aktardı.

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, tüm sektör paydaşlarını ve üreticilerini fuara beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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