Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te 7. Fermalı Av Köpekleri Yarışması düzenlendi

        Serik Avcılık Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen 7. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te 7. Fermalı Av Köpekleri Yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serik Avcılık Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen 7. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması yapıldı.

        Belek Mahallesi Ova mevkisinde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden "Continental Büyükle ve Gençler", "İngiliz Irkları Büyükler", "Gençler" ve "Genel Güzellik" kategorilerinde 200'ün üzerinde köpek yarıştı.

        Uluslararası hakemler Bora Pir, Ali Şencan ve Can Çuhadaroğlu’nun yönettiği yarışmada köpekler dereceye girmek için mücadele etti.

        Seri Avcılık Atıcılık Dernek Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, "Her yıl düzenlediğimiz Fermalı A Köpekleri yarışmasını geleneksel hale getirdik, şenlik havasında geçen yarışmamıza uzaktan, yakından katılarak, katkı sağlayan, sponsor olarak destek veren, çalışmalarıyla katkı sunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

        Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Seri Avcılık Atıcılık Dernek Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, Serik Belediye Başkan Yardımcıları Hamza Çimen, Halil Demir ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?

        Benzer Haberler

        Şehit Astsubay Şen'in, 'Neredesin Sen' türküsünü söylerken görüntüsü ortaya...
        Şehit Astsubay Şen'in, 'Neredesin Sen' türküsünü söylerken görüntüsü ortaya...
        Antalya'da yeni turist rekoru
        Antalya'da yeni turist rekoru
        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
        Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
        Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü