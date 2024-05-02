Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 07 BPT 524 plakalı otomobilin, Çamyuva Mahallesi Sarıören Mevkiin de seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı.

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