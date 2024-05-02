Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kemer ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Kemer ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre 07 BPT 524 plakalı otomobilin, Çamyuva Mahallesi Sarıören Mevkiin de seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurup dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.
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