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        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kemer ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:16
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        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kemer ilçesinde seyir halinde alev alan otomobilde hasar oluştu.

        Edinilen bilgiye göre 07 BPT 524 plakalı otomobilin, Çamyuva Mahallesi Sarıören Mevkiin de seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başladı.

        Dumanı fark eden sürücü, otomobili durdurup dışarı çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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