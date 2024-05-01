Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kovid-19 salgınının ve 6 Şubat depremlerinin ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Onay, enflasyonla mücadelede sağlanan ücret artışlarına rağmen ücretlerin reel değerinin düşmesinin işçileri ve emeklileri geçim sıkıntısına soktuğunu aktardı.

Şeker-İş Burdur Şubesi Başkanı Mustafa Onay, 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olduğunu söyledi.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Sendika temsilcileri, alanda yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Burada sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından grup dağıldı.

Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halay çekti, emek ve dayanışma gününü kutladı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

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