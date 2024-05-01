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        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:12
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        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Antalya'da sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri Aydın Kanza Parkı'nda toplandı.

        Grup, ardından slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halay çekti, emek ve dayanışma gününü kutladı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na sona erdi.

        Burada sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından grup dağıldı.

        - Muğla

        Muğla'da kutlamalar kapsamında sendika temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Muğla Akyol Pazaryeri'nde toplanan katılımcılar, slogan atarak Muğla Sosyo Kültürel etkinlik alanına yürüdü.

        Sendika temsilcileri, alanda yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

        Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Isparta

        Isparta'da kutlamalar 6 Mart Spor Salonu'nun önünde başladı.

        Ellerindeki dövizlerle yürüyen grup, tren istasyonunda basın açıklaması yaptı.

        Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

        - Burdur

        Burdur'da Çatalpınarı mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri, ellerinde sendika bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş başlattı.

        Gazi Caddesi'nden geçen kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Buradaki kutlamaya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

        Şeker-İş Burdur Şubesi Başkanı Mustafa Onay, 1 Mayıs'ın emeğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın günü olduğunu söyledi.

        Kovid-19 salgınının ve 6 Şubat depremlerinin ülkenin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Onay, enflasyonla mücadelede sağlanan ücret artışlarına rağmen ücretlerin reel değerinin düşmesinin işçileri ve emeklileri geçim sıkıntısına soktuğunu aktardı.

        Konuşmaların ardından halay çeken grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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