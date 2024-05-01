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        Motosiklet kazasında yaralanan çiftten kocanın beyin ölümü gerçekleşti

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan çiftten Umut Ötgüne'nin (21) hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:50
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        Motosiklet kazasında yaralanan çiftten kocanın beyin ölümü gerçekleşti
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan çiftten Umut Ötgüne’nin (21) hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Ötgüne'nin organlarını bağışlarken, 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin (20) ise tedavisi sürüyor.

        Karadayı Mahallesi'nde 28 Nisan akşamı, Umut Ötgüne'nin kontrolünü yitirdiği 07 AUL 207 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralı çiftten Umut Ötgüne’nin tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olan Umut Ötgüne'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ötgüne’nin organları, yarın yapılacak operasyonla alınacak.

        Ötgüne’nin eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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