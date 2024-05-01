Motosiklet kazasında yaralanan çiftten kocanın beyin ölümü gerçekleşti

Ötgüne’nin eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Yaralı çiftten Umut Ötgüne’nin tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Boğazkent'teki 5 yıldızlı otelde kuaför olan Umut Ötgüne'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ötgüne’nin organları, yarın yapılacak operasyonla alınacak.

Karadayı Mahallesi'nde 28 Nisan akşamı, Umut Ötgüne'nin kontrolünü yitirdiği 07 AUL 207 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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