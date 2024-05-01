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        Antalya'da yaşayan Kazaklar, 1 Mayıs'ı atık toplayarak kutladı

        Antalya'da yaşayan Kazaklar, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak hem de çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Lara Plajı'nda temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:40
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        Antalya'da yaşayan Kazaklar, 1 Mayıs'ı atık toplayarak kutladı
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        Antalya'da yaşayan Kazaklar, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak hem de çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Lara Plajı'nda temizlik yaptı.

        Kentteki Kazak, Uygur, Orta Asya ve Kafkasya vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Antalya Konsolosluğu ve Kazakistanlı İş İnsanları Derneği işbirliğinde Lara Plajı'nda toplandı.

        Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev ve Kazakistanlı İş İnsanları Derneği Başkanı Dinara Muna Ulaş'ın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar 5 numaralı plajda temizlik çalışması yaptı.

        Başkonsolos Kanafeev, Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya çapında doğanın ve çevre sorunlarının önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

        Güzel bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Kanafeev, işçilerin de bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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