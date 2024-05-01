Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 22:27 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

        Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da kulübü ziyaret ederek başkan Hasan Çavuşoğlu ile antrenmanı izledi.

        Çavuşoğlu, Razgatlıoğlu'na ziyaretin anısına hediye paketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "Netanyahu, esir ailelerinden yardım istedi"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya ikinci onay
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        Otomobil çarptı, kaçak göçmen oldukları ortaya çıktı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        İsmail Kartal'dan Krunic kararı
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler
        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler
        Antalya'da Gazipaşa 14. Tarım Fuarı başladı
        Antalya'da Gazipaşa 14. Tarım Fuarı başladı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Motosiklet kazasında yaralanan çiftten kocanın beyin ölümü gerçekleşti
        Motosiklet kazasında yaralanan çiftten kocanın beyin ölümü gerçekleşti
        Antalya'daki motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kayb...
        Antalya'daki motosiklet kazasında yaralanan sürücü, hastanede hayatını kayb...
        Antalya'da yaşayan Kazaklar, 1 Mayıs'ı atık toplayarak kutladı
        Antalya'da yaşayan Kazaklar, 1 Mayıs'ı atık toplayarak kutladı