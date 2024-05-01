Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da kulübü ziyaret ederek başkan Hasan Çavuşoğlu ile antrenmanı izledi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

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