Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Şehit Astsubay Şen'in, 'Neredesin Sen' türküsünü söylerken görüntüsü ortaya çıktı

        ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Antalyalı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in (23) türkü söylerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Astsubay Şen'in, 'Neredesin Sen' türküsünü söylerken görüntüsü ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Antalyalı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in (23) türkü söylerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Şehit Mustafa Şen'in 'Neredesin Sen' türküsünü söylediği anları bir silah arkadaşı kayda almış.

        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında 30 Nisan'da devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

        Şehit Şen'in cenazesi, dün memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olan Şehit Mustafa Şen'in türkü söylerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Bir silah arkadaşının çektiği görüntüde Şehit Mustafa Şen'in, Neşet Ertaş'ın türküsü 'Neredesin Sen'i söylediği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Gürcistan'da iç karışıklı sürüyor
        Gürcistan'da iç karışıklı sürüyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz

        Benzer Haberler

        Antalya'da yeni turist rekoru
        Antalya'da yeni turist rekoru
        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
        Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
        Vize eziyeti, TIR şoförleri üzerinden ihracatı vurdu
        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kemer'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler
        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler