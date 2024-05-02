Şehit Astsubay Şen'in, 'Neredesin Sen' türküsünü söylerken görüntüsü ortaya çıktı

ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Antalyalı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in (23) türkü söylerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Şehit Mustafa Şen'in 'Neredesin Sen' türküsünü söylediği anları bir silah arkadaşı kayda almış.

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında 30 Nisan'da devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.