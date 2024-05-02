Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi. Sahilde yumurtlama sezonu geçen yıla göre, 1 ay erken başlarken, 2 yuva kafes konularak korumaya alındı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde bu yıl ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı. S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinlikle tespit edilen 2 yuva kafeslerle korumaya alındı. Etkinliğe Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Baytekin, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş ve Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya katıldı. 2023 yılında Mayıs sonunda başlayan yumurtlama sezonunun bu yıl yaklaşık 1 ay önce başladığı belirtilen Çıralı'da geçen yıl 105 yuvada tespit edilen 9 bin civarında yumurtadan 5 bin 332 yavru denize ulaşmıştı.

'BÖLGEMİZİ EN İYİ TANITAN ARGÜMANLARDAN BİRİ' Kaymakam Ahmet Solmaz, turizm sezonunun yeni dönemini geçen haftadan itibaren başlattıklarını belirterek, "Misafirlerimizi ağırlamaya başlıyoruz. Tabii bu yeni dönemin en önemli misafirleri caretta carettalardır. Biz de heyecanla geliş tarihlerini hem umutla hem de heyecanla bekliyorduk. Birkaç gün önce ilk yumurtalarını bırakmak için carettalar, Çıralı sahilimize ulaştı. Biz de bugün o yuvaları koruma altına almak için ekiplerimizle bir araya geldik. Bu canlılar dünya üzerinde sayısal anlamda artık nesli tükenmeye yüz tutmuş ve koruma altına alınmış. Bizim de kendi bölgemizde bu tür canlılara ev sahipliği yapıyor olmak hem hassasiyet hususunda hem de insani sorumluluk noktasında ciddi bir yük. Biz de bu yükün altından kalkabilmek adına, sivil toplum örgütümüz başta olmak üzere, kamu görevlilerimizle ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bölgeye gelen misafirlerimiz turizm amaçlı, deniz turizmi ve bölgeyi tanımak için geldikleri ortada, lakin bununla birlikte Çıralı bölgemizi en iyi tanıtan argümanlardan biri de caretta carettalar. Carettaların yuvalarını görmek için gelenler, yuvasında yavruların çıkışını görmek için gelenler bu bölgemizi ciddi manada rağbet edilen bölgelerden biri yapmakta" dedi.

Geçen yıl 105 yuvadan 5 binin üzerinde yavrunun canlı denize ulaştığını aktaran Kaymakam Solmaz, "Bu ciddi ve güzel bir rakam. Daha önce çok maksimum seviyede olan bir rakamımız var. İnşallah bu sene bu rakamı geçebileceğimizi düşünüyoruz. Burada ciddi çalışmalar var. Öz güveni yüksek çalışmalar var. Arkadaşlarımız bu noktada buraya gelen misafirlerimizi de daha çok bilinçlendirerek sahili iki canlının yani insan ve nesli tükenmek üzere olan caretta carettaların beraber kullanabileceklerini en iyi şekilde göstermeye gayret ediyor. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni turizm sezonunun hem turizm açısından hem de bu tarz olayların daha olumlu gitmesi açısından temennimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

'SEZON SONUNDA REKOR BEKLİYORUZ' S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "2024 yılı deniz kaplumbağası sezonunu ilk yuvamızla başlatmış bulunmaktayız. Bunu Çıralı'da Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokole istinaden kooperatif olarak koruma izleme çalışmalarına bugün itibarıyla başlıyoruz. Artık bu saatten sonra sahilde ateş yakmak, ses, gürültü ile ilgili sıkıntılarımız başladı. Burada herkesin bize destek olmasını bekliyoruz. İnşallah bu sene problemsiz güzel bir deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışması yürütmek istiyoruz. Çıralı'ya gelen müşterilerimizin, turistlerimizin bu konuda hassas olmalarını diliyoruz. Bu sene erken yuvalama başladı. Nedenleri büyük ihtimalle deniz suyu sıcaklığı düşmedi, hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle deniz kaplumbağaları normalden 1 ay önce geldi. 3-4 yıl önce de bu şekilde olmuştu, rekor kırmıştık. İnşallah bu sene de rekor kıracağımızı tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.