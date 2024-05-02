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        Kumluca'da yatılı kız hafızlık ve 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli atıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yatılı kız hafızlık ve 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:52
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        Kumluca'da yatılı kız hafızlık ve 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli atıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yatılı kız hafızlık ve 4-6 yaş Kur'an kursu binasının temeli atıldı.

        Vali Hulusi Şahin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ülkenin dört bir yanında Kur'an kursları açıldığını söyledi.

        Kursların 4-6 yaş grubundaki çocuklara da hitap edeceğini aktaran Şahin, "Burada çocuklarımız okul öncesi eğitimlerinin yanında dini eğitimlerini de alıyorlar. Doğru dini bilgiler, doğru kişiler tarafından burada verilecek." dedi.

        Kumluca kaymakamı Tekin Erdemir de binanın devlet ve millet desteğiyle inşa edileceğini belirterek, destekte bulunanlara teşekkür etti.

        Kumluca Vaizi ve Kumluca Ahlak Medeniyet ve Eğitim Derneği Başkanı Muhammed Emin Emre de binanın 200 öğrenci kapasiteli olacağını kaydetti.

        Kumluca'da erkek yatılı hafızlık Kur'an kursunun bulunduğunu, ancak hafızlık kız Kur'an kursunun bulunmadığını aktaran Emre, bu yatırımın önemli bir eksikliği gidereceğini bildirdi. Hayırsever desteğiyle yola çıktıklarını dile getiren Emre, binanın yaklaşık 60 milyon liraya mal olacağını, hayırseverin şu ana kadar 30 milyon lira bağışta bulunduğunu belirtti.

        Törene, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Bedir Aydın ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende yapılan duanın ardından inşaatın temeli atıldı.

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