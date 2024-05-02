Antalya'da iki safari aracının çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Arslan, araçtaki Levent Toslak (51), Ziya Öztürk (37) ile İngiliz turistler Cipriah Florih Locatus (38), Andreaa Locatus (35), Saya Anays Locatus (7), Tina Taylor (61), Kacper Marcin (24), Luley Bulorky (53), Uljana Golubeva (11), Evelina Matveeva (33), Laura Ellen Carlton (60), Bobby Luke Carlton (19), Gillian Smith (52) ve Julia Marie (53) yaralandı.

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