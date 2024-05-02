Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, mayısta 11 temsil sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mayısta 11 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, mayısta 11 temsil sahneleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mayısta 11 temsille sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, özel olarak bestelenen müzikleri ve merak uyandıran hikayesiyle kapalı gişe sahnelenen "Rapunzel" çocuk operası, 2,7 ve 31 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

        İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operası, 4 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak.

        Opera sanatçısı Tosca ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin aşkını anlatan eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M. Burak Pektaş, "Scarpia"yı Serhat Konukman ve "Angelotti" rolünü Alaaddin Ataseven seslendirecek.

        Sahnede sanatçılara eşlik edecek Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota yönetecek.

        Romantik balenin başyapıtları arasında yer alan ve konusunu Alman şair Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabından alan "Giselle" balesi, 9,11 ve 14 Mayıs'ta sahnelenecek.

        Kırsal yaşam biçimi ve doğaüstü dünyayı bir arada işleyen eserde, "Giselle"yi Rina Murata, "Albrecht"i Ozan Demirbaş, "Hilarion"u Burak Özbek ve "Myrtha" rolünü Milina Fidan Özbek canlandırılacak.

        Eserde Antalya DOB orkestrasını Pavel Petrenko yönetecek.

        - Antalya Müzesi'nde dört konser

        Antalya DOB, 16 Mayıs saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde ücretsiz "Müze Konseri" verecek.

        Piyano eşliğindeki şan konserleri olarak icra edilecek "Müze Konseri" 19, 24 ve 28 Mayıs saat 20.00'de müze bahçesinde biletli olarak izlenebilecek.

        Eserlerin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        Macron'dan bir uyarı daha: Avrupa dağılabilir
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!

        Benzer Haberler

        Antalya'da iki safari aracının çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Antalya'da iki safari aracının çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı; kaza öncesi su...
        Antalya'da safari araçları çarpıştı: 13'ü turist 16 yaralı; kaza öncesi su...
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Antalya Valiliğini ziyaret etti
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Antalya Valiliğini ziyaret etti
        Antalya'da 27. Hasyurt Tarım Fuarı 8 Mayıs'ta başlayacak
        Antalya'da 27. Hasyurt Tarım Fuarı 8 Mayıs'ta başlayacak
        Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı
        Çıralı'da caretta caretta sezonu 1 ay erken başladı
        Serik'te 7. Fermalı Av Köpekleri Yarışması düzenlendi
        Serik'te 7. Fermalı Av Köpekleri Yarışması düzenlendi