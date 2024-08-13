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        Kontrolden çıkan safari aracı 10 metreden yuvarlandı; anne öldü, bebeği yaralı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için kontrolden çıkan safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:45
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        Kontrolden çıkan safari aracı 10 metreden yuvarlandı; anne öldü, bebeği yaralı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, rampada park halindeyken el freni çekilmediği için kontrolden çıkan safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada Esma Alıcı (31) hayatını kaybederken, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralandı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde meydana geldi. Sürücü E.A., eşi Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı’nın bulunduğu 07 AYK 819 plakalı safari aracını rampada park edip, indi. İddiaya göre, el freni çekili olmayan araç kontrolden çıktı. Durumu fark eden sürücü E.A. aracı durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Safari aracı yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat malzemelerinin bulunduğu alana yuvarlandı. Sürücü E.A.'nın yara almadan atlattığı kazada araçtaki Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fatma Ela Alıcı ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılırken, Esma Alıcı’nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Esma Alıcı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Alanya Belediye morguna konuldu. Safari aracı ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak çekiciye konuldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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