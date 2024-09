'Altın Portakal' için yarışacak filmler belli oldu

ANTALYAUluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 12, Kısa Film Yarışması'nda yer alacak 10, Ulusal Belgesel Yarışması'nda yer alacak 8 ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 12 film belli oldu.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmalar sonrası iptal edildi. Bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, 5 milyon lira para ödülü dağıtılacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yer alırken, bu yıl Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak. Festivalde bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında yer alacak filmler de belli oldu.

18 ÜLKEDEN 12 FİLM

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımları 12 film yarışacak. Kategoride yarışacak filmler arasında, Oscar adayı Barry Keoghan ve Christopher Abbott'ın 'Bring Them Down/Hepsini Alaşağı Et', Uruguaylı yönetmen ikilisi Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin 'Agarrame Fuerte / Beni Sakın Bırakma', Halfdan Ullmann Tøndel'in 'Armand', Isabella Torre'nin 'Basileia / Hükümdarlık', Müge Uğurlar'ın 'Derûn', Vinko Tomičić Salinas'ın 'El Ladrón de Perros/Köpek Hırsızı', Patricia Mazuy'ın 'La Prisonnière de Bordeaux/Ziyaret Saatleri', Elchin Musaoglu'nun 'Meryem', Magnus von Horn'un 'Pigen Med Nålen/Şişli Kız', Yasemin Şamdereli'nin 'Samia', Nader Saeivar'ın 'Shahed/Şahit', Uberto Pasolini'nin 'The Return/Dönüş' yer aldı.