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        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 28 Ekim'de başlayacak

        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcunun katılımıyla 28 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:16
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        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 28 Ekim'de başlayacak
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        10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcunun katılımıyla 28 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

        Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Belediye ve Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle 10'uncu kez düzenlenecek.

        İlçenin 6 farklı bölgesinde 28 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyona, 22 ülkeden 50'si Türk 750'den fazla sporcu katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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