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        Antalya'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:36 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:40
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        Antalya'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
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        ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Çakırlar Kavşağında meydana geldi. Çakırlar yolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DY 106 plakalı beton mikseri, kavşağa geldiğinde kontrolden çıktı. Savrulan beton mikseri, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Devrilen beton mikseri ise trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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