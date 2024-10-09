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        Mevlüt Çavuşoğlu: Siyasi partilerin arasında bir yumuşamanın olması ülkemiz hayrınadır

         ESKİDışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Güneyimizde İsrail'in savaş suçu, soykırımı ve vahşeti sürüyor, genişliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:20
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        Mevlüt Çavuşoğlu: Siyasi partilerin arasında bir yumuşamanın olması ülkemiz hayrınadır
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         ESKİDışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Güneyimizde İsrail’in savaş suçu, soykırımı ve vahşeti sürüyor, genişliyor. Tüm bu krizler terör ve istikrarsızlıklar, çatışmalar ki, bunların yüzde 60’ı bizim etrafımızda. Bunlara rağmen ülkemiz istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. İsrail’in saldırganlığı nedeniyle bölgemizde gerilim arttı. Ülkemizde sağduyunun hakim olması ve özellikle de siyasi partilerin arasında da bir yumuşamanın olması ülkemiz hayrınadır" dedi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) 142’nci Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri’nin verildiği tören ATSO Konferans Salonu’nda Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl gerçekleştirilen ödül töreninin ismi geçen temmuz ayında yaşamını yitiren ATSO Başkanı Ali Bahar’a ithafen ‘Ali Bahar Özel Ödülleri’ olarak düzenlendi. Tören öncesi merhum Bahar anısına konser verildi. Törene katılanlar arasında bulunan Bahar’ın annesi Melek ve eşi Şebnem Bahar’a davetliler başsağlığı diledi. 

        'FAİZ VE ENFLASYON ORANLARI YÜKSEK'

        Törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada ekonomik kriz yaşandığını söyledi. Enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizde de görece olarak faiz ve enflasyon oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirlerle enflasyonun düşmeye başladığını görüyoruz. Bu durum faiz oranlarını da etkileyecektir. Bunların hepsini aşarız. Yeter ki birlik içinde olalım" dedi.

        'SİYASİ PARTİLER ARASINDA YUMUŞAMA OLMASI ÜLKEMİZ HAYRINADIR'

        Türkiye’nin çevresinde savaşların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Güneyimizde İsrail’in savaş suçu, soykırımı ve vahşeti sürüyor, genişliyor. Tüm bu krizler terör ve istikrarsızlıklar, çatışmalar ki, bunların yüzde 60’ı bizim etrafımızda. Bunlara rağmen ülkemiz istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. İsrail’in saldırganlığı nedeniyle bölgemizde gerilim arttı. Ülkemizde sağduyunun hakim olması ve özellikle de siyasi partilerin arasında da bir yumuşamanın olması ülkemiz hayrınadır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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