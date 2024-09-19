Altın Portakal'ın 'tek' yolculuğu başlıyor

BU yıl 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Geçen yıl festivalimizi gerçekleştiremediğimiz için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık" dedi.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Akra Barut Otel'deki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü de alan yönetmen Ferzan Özpetek, jüri üyeleri oyuncu İlker Kaleli, Deniz Göktürk Kobanbay, Jale İncekol, Pınar Göktaş katıldı.

Toplantıda bu yıl 61'incisi düzenlenecek festivalin sloganının 'Hikayemiz Birlikte' olacağı açıklandı. Filmlerde insanların hayatları anlatıldığı için slogana uygun olarak, afişte Antalyalılar kullanıldı. 'GEÇTİĞİMİZ SENEDEN DERSLERİMİZİ ALDIK' Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Böcek, festival için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek almadıklarını, tamamen kendi imkanlarıyla yapacaklarını söyledi. Böcek, “Türkiye'nin sinemaya dair en köklü buluşma yeri olan Antalya'da, 61'incisini düzenlediğimiz 2024 Altın Portakal Film Festivalimizin duyurusunu yapabiliyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Geçen yıl festivalimizi gerçekleştiremediğimiz için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık" dedi.

BAŞROL HALKIN KENDİSİ Festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmak istediklerini belirten Böcek, “Festivalimizin bu yılki mottosu 'Hikayemiz Birlikte' oldu. Bu yıl Altın Portakal için ilk kez başrolü halkın kendisine verdiğimiz bir afiş ve video serisi kurguladık. Perdede gördüğümüz, izlediğimiz her bir duygunun, her bir yaşam kesitinin hayatın her alanında her yerinde olduğu düşüncesi üzerinden kurguladığımız afişimizde Antalyalılar yer almaktadır. 61'inci festival de bundan sonra gelecek festivaller de Türkiye'nin değerli sinemacılarının. Bu yıl ayrıca festivalimizde toplam 5 milyon liralık ödülle desteğimizi daha da artırıyoruz. Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası olan Altın Portakal Film Festivali'ni, sinemanın büyüsüne inanan, hikayelerin bizi biz yaptığını bilen bir bakış açısıyla düzenliyoruz. 61'inci Altın Portakal Film Festivalimize ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

'KORTEJ İLE İLGİLİ KARAR ALMA DURUMUNDAYIZ' Jüri başkanlığı teklifi gelince çok heyecanlandığını söyleyen Ferzan Özpetek, “Benim Antalya'ya çok borcum var. 1997 ilk filmim 'Hamam'ı yaptım ve festivale katıldım. Ancak kimseyi tanımıyordum. Film o sene Antalya'nın tarihinde ender olan en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü aldı. Geçen sene sorunlar oldu dediler ben hiçbirisini düşünmedim. Benim şu anda fikrim, yeni yönetmenler, filmler, sinemacılar çıksın istiyorum. Düşüncem tamamıyla yeni filmlere, yeni yönetmenlere yol açmak. Kortej konusu baya uzun süre konuştuk. Her yerde gördükleri oyuncuları görmek için, insanlar korteje geliyor mu? Kortej ile ilgili karar alma durumundayız. O zamanlar benim bayıldığım muhteşem bir olaydı ancak bununla ilgili kararımızı kısa süre içerisinde açıklayacağız" dedi.

3 FİLİSTİN YAPIMI FİLM GÖSTERİLECEK Pandemi sürecinde başlayan açık hava gösterimlerine devam edeceklerini söyleyen Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, “Festivalimizin en temel misyonu Türk sinemasını uluslararası arenada daha görünür kılmaktır. 2019 yılında başlattığımız Altın Portakal Sinema Okulu projemiz vardı. Bu yıl da bir ilki gerçekleştirip ‘Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’ gerçekleştireceğiz. En iyi öğrenci film ve jüri özel ödülü konusunda altın portakal heykelciği vereceğiz. 21 yıl önce bırakılan sinema çalıştayı gerçekleştireceğiz. Bu sene bilet fiyatları öğrenci 5 lira, tam 10 lira olacak. Festivali 19 ilçemize yaymak için oralarda da gösterimler yapacağız. 'Sınırlardan Sınırsızlığa' ismini verdiğimiz özel gösterim bölümü ekledik. Filistin halkının yüz yüze kaldığı katliama dikkat çekmek için 7 uluslararası filmin gösterileceği bölümde filmlerin 3'ü Filistin yapımı olacak" diye konuştu.

'SİNEMANIN BASKI VE SİPARİŞ KABUL ETMEDİĞİ BİR FESTİVAL' Jüri üyelerinden oyuncu İlker Kaleli, “Ülkelerin sınırları dediğimiz zaman kültürel olarak en güçlülerin sınırları belirlediği bir çağdayız. Antalya'ya uzun yıllardır kattığı marka değeriyle Altın Portakal önemli bir festival. Sinemanın baskı ve sipariş kabul etmediği bir festival. Ülkemizde uluslararası sahnesinde başarıyla temsil eden tüm filmlere bol izleyici, bol alkış diliyorum" dedi. 'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ 60'INCI YILDA DEVAM EDEMEZDİK' Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, festival sürecini anlatıp, yarışacak filmlerin hepsinin iyi olduğunu, bu nedenle ön jürinin zorlandığını söyledi. Geçen sene yapılamayan festivalle ilgili konuşan Yavuz, “Geçen yıl yaşanan sıkıntılardan ötürü 60'ıncısı gerçekleşemedi. Bu yıl ve bu yıldan sonra neler yapabileceğimizi, 60'ıncısını tekrar yerine koymak için ortak çözüm önerilerini dinleyeceğiz. Hiçbir şey olmamış gibi 60'ıncı yılda devam edemezdik. Festivalin periyodunun tamamlanması adına yola devam etmek gerekiyor. 60'ıncı yılla ilgili neler yapılabilir konuşmaya, çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.