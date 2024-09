Altın Portakal'ın 'tek' yolculuğu başlıyor

BU yıl 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Geçen yıl festivalimizi gerçekleştiremediğimiz için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz olan Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileri ile birlikte tek başımıza yapma kararı aldık" dedi.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Akra Barut Otel'deki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü de alan yönetmen Ferzan Özpetek, jüri üyeleri oyuncu İlker Kaleli, Deniz Göktürk Kobanbay, Jale İncekol, Pınar Göktaş katıldı.

BAŞROL HALKIN KENDİSİ

Festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmak istediklerini belirten Böcek, “Festivalimizin bu yılki mottosu 'Hikayemiz Birlikte' oldu. Bu yıl Altın Portakal için ilk kez başrolü halkın kendisine verdiğimiz bir afiş ve video serisi kurguladık. Perdede gördüğümüz, izlediğimiz her bir duygunun, her bir yaşam kesitinin hayatın her alanında her yerinde olduğu düşüncesi üzerinden kurguladığımız afişimizde Antalyalılar yer almaktadır. 61'inci festival de bundan sonra gelecek festivaller de Türkiye'nin değerli sinemacılarının. Bu yıl ayrıca festivalimizde toplam 5 milyon liralık ödülle desteğimizi daha da artırıyoruz. Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası olan Altın Portakal Film Festivali'ni, sinemanın büyüsüne inanan, hikayelerin bizi biz yaptığını bilen bir bakış açısıyla düzenliyoruz. 61'inci Altın Portakal Film Festivalimize ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.