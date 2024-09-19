Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Antalya'nın Serik ve Finike ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Serik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Jandarma Komutanı Aktürk "Dün olduğu gibi bugünde aynı inanç ve azimle aziz vatanın birlik ve bütünlüğünü bozmaya kasteden tüm düşmanlara karşı kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Ne güzel ki şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." dedi.