        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor

        Antalya'nın Kaş ve Manavgat ilçelerinde fırtına, sağanak ve hortumun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:56
        Kaş'ta Sarıbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve hortum nedeniyle yaklaşık 20 ev ve villa ile bir camide hasar oluştu.

        Bölgede bulunan zeytin bahçeleri, badem ağaçları ve çam ağaçları hortumun şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi, tarım alanları da zarar gördü.

        Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, mahallede incelemelerde bulundu.

        Evleri ve tarım arazileri etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kumbasar, "Sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor." dedi.

        - Manavgat

        Manavgat ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, bir konteynerin sürüklendiğini ve içindeki bir kişinin de yaralandığını söyledi.

        Çolaklı, Denizyaka, Büklüce ve Çakış mahallelerinde sera alanlarının zarar gördüğünü anlatan Metin, "Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Yaklaşık 300 dönüm sera alanında hasar gözlendi. Yağışın devam etmesi nedeniyle bazı tarım arazilerine girilemiyor. Hava koşullarının düzelmesinin ardından daha sağlıklı tespit çalışması yapılacaktır." diye konuştu.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

