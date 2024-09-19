Törende fenalaşan öğrenci yere düşüp, başını çarptı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde bayrak taşıyan lise öğrencisi Neva Yumak (14), baygınlık geçirdi. Yere düşüp başını zemine çarpan öğrenci, alandakilerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Serik Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören yapıldı. Programa Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman yaptı. Ardından öğrenciler şiirler okurken, Gazi Ali Kuş da konuşma yaptı.