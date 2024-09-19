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        Törende fenalaşan öğrenci yere düşüp, başını çarptı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde bayrak taşıyan lise öğrencisi Neva Yumak (14), baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:50
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        Törende fenalaşan öğrenci yere düşüp, başını çarptı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'Gaziler Günü' töreninde bayrak taşıyan lise öğrencisi Neva Yumak (14), baygınlık geçirdi. Yere düşüp başını zemine çarpan öğrenci, alandakilerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Serik Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören yapıldı. Programa Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman yaptı. Ardından öğrenciler şiirler okurken, Gazi Ali Kuş da konuşma yaptı.

        Tören sırasında bayrak taşıyan 11'inci sınıf öğrencilerinden Neva Yumak, baygınlık geçirdi. Bir anda yere yığılan Yumak, başını zemine çarptı. Neva Yumak'a ilk müdahale, alanda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Kurt, genel cerrah olan Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Kaymakam Şahin de öğrencinin yanına gelip sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Neva Yumak, ambulansla hastaneye götürüldü. Yumak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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