Hayırseverlerin bağışladığı engelli araçları sahiplerine teslim edildi

Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformuna bağışlanan engelli araçları 2’si çocuk 4 ihtiyaç sahibine ücretsiz teslim edildi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, Antalya Motosiklet Tamirciler grubundan hayırseverler Emre Bünyat, Fatma Şahin ile Fransa'da yaşayan Ferhat Demir ile Almanya'da yaşayan Osman Avcıoğlu tarafından platformlarına akülü ve manuel engelli araçları hibe edildiğini söyledi.

Araçları, bedensel engelli 9 yaşındaki Mehmet Deniz, 12 yaşındaki Yusuf Ateş ile Ayşe Yavuz (27) ve kardeşi Gülistan Yavuz'a (30) teslim ettiklerini belirten Elden, "Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirerek mutluluklarını ortak oluyoruz. Özellikle çocukların mutlulukları görülmeye değer. Daha çok çocuğumuzu gülümsetmek için herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.