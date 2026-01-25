Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Gazipaşa'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu

        Antalyanın Gazipaşa ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazipaşa'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalyanın Gazipaşa ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

        Ayhan Taşlı'nın Belbaşı Yaylası’ndaki evinden uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşuları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine yayla evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Ayhan Taşlı’yı hareketsiz buldu.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Taşlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Taşlı’nın cenazesi incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Marketlere zabıta denetimi
        Marketlere zabıta denetimi
        Elif teyzenin evi de hayalleri de yenilendi
        Elif teyzenin evi de hayalleri de yenilendi
        Eğitim çalışanlarına özel hizmet tazminatı talebi
        Eğitim çalışanlarına özel hizmet tazminatı talebi
        Jandarmayı görünce çaldıkları avokadoları bırakıp kaçtılar Topladıkları 500...
        Jandarmayı görünce çaldıkları avokadoları bırakıp kaçtılar Topladıkları 500...
        Kepez Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiriyor
        Kepez Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiriyor
        Arkadaşları 'Yapamazsın' dedi, hızı saatte 160 kilometreye ulaşan hayalini...
        Arkadaşları 'Yapamazsın' dedi, hızı saatte 160 kilometreye ulaşan hayalini...