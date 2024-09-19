61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin lansmanı yapıldı

Türkiye'nin "Oscarı" olarak nitelendirilen ancak geçen yıl yapılamayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi "Hikayemiz birlikte" mottosuyla 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak festivalin tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, festival jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri Jale İncekol, Deniz Göktürk Kobanbay, İlker Kaleli, Pınar Göktaş ve festival idari direktörü Cansel Tuncer'in katılımıyla kent merkezindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl festivali gerçekleştiremedikleri için bir vatandaş ve sinemasever olarak üzgün olduğunu belirtti.

Geçen yıl da etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmek için büyük çaba harcadıklarını ancak çeşitli talihsizlikler nedeniyle yapamadıklarını anlatan Böcek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileriyle tek başımıza yapma kararı aldık. Üzüntüler, kırgınlıklar, özürler, hayal kırıklıkları, bunlar kuşkusuz önemli ama daha önemlisi tüm bunları aşabilmek, konuşabilmek için bir araya gelebilme gücünü var edebilmektir. Bir festivali hem de dünya çapında bir festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmaktır."