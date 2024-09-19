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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin lansmanı yapıldı

        Türkiye'nin "Oscarı" olarak nitelendirilen ancak geçen yıl yapılamayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi "Hikayemiz birlikte" mottosuyla 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:52
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        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin lansmanı yapıldı
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        Türkiye'nin "Oscarı" olarak nitelendirilen ancak geçen yıl yapılamayan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi "Hikayemiz birlikte" mottosuyla 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak festivalin tanıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin sanat direktörü Deniz Yavuz, festival jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri Jale İncekol, Deniz Göktürk Kobanbay, İlker Kaleli, Pınar Göktaş ve festival idari direktörü Cansel Tuncer'in katılımıyla kent merkezindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

        Böcek, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl festivali gerçekleştiremedikleri için bir vatandaş ve sinemasever olarak üzgün olduğunu belirtti.

        Geçen yıl da etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirmek için büyük çaba harcadıklarını ancak çeşitli talihsizlikler nedeniyle yapamadıklarını anlatan Böcek, şunları söyledi:

        "Geçtiğimiz seneden derslerimizi aldık. Gözbebeğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin devam etmesi gerekliliğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle, bu sene festivalimizin ev sahipliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sinema emekçileriyle tek başımıza yapma kararı aldık. Üzüntüler, kırgınlıklar, özürler, hayal kırıklıkları, bunlar kuşkusuz önemli ama daha önemlisi tüm bunları aşabilmek, konuşabilmek için bir araya gelebilme gücünü var edebilmektir. Bir festivali hem de dünya çapında bir festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmaktır."

        Bu yıl 5-12 Ekim'de yapılacak etkinliğin mottosunu "Hikayemiz birlikte" olarak belirlediklerini dile getiren Böcek, daha çok hikayenin daha çok seyirciyle buluşması için halkın başrolde yer aldığı afiş ve video serisi kurguladıklarını kaydetti.

        Böcek, festival kapsamında sinemaya ilişkin tüm sorunların değerlendirileceği bir çalıştay yapılacağını, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

        Toplam 5 milyon liralık ödül desteği verileceğini ifade eden Böcek, "Antalya'nın ve Türkiye'nin uluslararası markası olan Altın Portakal Film Festivali'ni, sinemanın büyüsüne inanan, hikayelerin bizi biz yaptığını bilen bir bakış açısıyla düzenliyoruz." dedi.

        - Kortejin yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil

        Festivalde Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek ise "Hamam" adlı ilk filminin 1997 yılında Altın Portakal'da en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü aldığını belirterek, bu kente bir borcu bulunduğunu söyledi.

        Jüri başkanlığı için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını vurgulayan Özpetek, "Altın Portakal, kariyerimde önemli bir festival oldu. Kafamdaki düşüncem tamamıyla yeni yönetmenler, yeni filmlere yol açmak." ifadesini kullandı.

        Toplantıda sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen kortejin bu yıl yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ilişkin ise Özpetek, bu konunun henüz netleşmediğini, karar alma aşamasında olduklarını aktardı. Özpetek, kortej ile ilgili alınan kararın birkaç gün içinde paylaşılacağını açıkladı.

        - Film biletleri 5 ve 10 lira

        Festivalin sanat direktörü Yavuz da film seçkisini geniş ve renkli tutmaya gayret gösterdiklerini belirterek, 97 film gösterimi yapılacağını bildirdi.

        Geçen yıl yapılamayan 60. Altın Portakal Film Festivali'nin ne olacağı yönündeki soruya ise Yavuz, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve ileriki günlerde neticeleneceğini ifade etti.

        Etkinliğin idari direktörü Tuncer ise festivalle Türk sinemasına özgün eserler kazandırmak ve genç yetenekleri desteklemek istediklerini söyledi.

        Festivalde Filistin sorununa dikkati çeken 7 filmin yer alacağını ve 3'ünün Filistin yapımı olduğunu anlatan Tuncer, etkinlik boyunca izleyiciyle buluşacak filmlerin bilet fiyatlarını öğrenci için 5, yetişkin için 10 lira olarak belirlediklerini duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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