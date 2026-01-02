Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

        Giriş: 02.01.2026 - 19:07 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:07
        Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da
        Beşiktaş, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

        Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç ile futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu da takımla Antalya'ya geldi.

        Siyah-beyazlılar, daha sonra Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

        Beşiktaş'ta sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal, Antalya'ya götürülmedi.

        Kasım ayından bu yana forma giymeyen Rafa Silva ise kamp kadrosunda kendine yer buldu.

        Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

        Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

