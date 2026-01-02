Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da

Kasım ayından bu yana forma giymeyen Rafa Silva ise kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal, Antalya'ya götürülmedi.

Siyah-beyazlılar, daha sonra Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç ile futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu da takımla Antalya'ya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

