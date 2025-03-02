Ağaca çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda, havalimanı- üniversite istikametinde meydana geldi Hüseyin Karabağlı’nın kontrolünü yitirdiği 35 GV 719 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarındaki palmiye ağacına ardından takla atarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Karabağlı'yı 15 dakikalık çalışmayla çıkardı. Hüseyin Karabağlı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağlı'nın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik polisleri, kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.